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Родители, прячьте кредитки — в МВД предупредили о мошенничестве в Roblox

Евгения Воскресенская
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Очередной ребенок перевел несколько сотен тысяч рублей мошенникам в популярной онлайн-игре Roblox — подобные новости в последнее время, увы, не такая уж и редкость.

В Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали о схемах мошенничества в Roblox и способах их предотвращения.

Как правило, злоумышленники находят будущую жертву в тематических чатах или связываются с ней в самой игре. Далее предлагают купить виртуальную валюту Robux по низкой цене или получить ее бесплатно.

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Следующий шаг — попросить у ребенка данные банковской карты или аккаунта в Roblox. Наконец, получив доступ к средствам, мошенники перестают выходить на связь.

В МВД посоветовали родителям не привязывать платежные средства к игровым аккаунтам, провести с ребенком воспитательную беседу о важности кибербезопасности и ограничить его доступ к средствам.

Источник: TG-канал Вестник Киберполиции России
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