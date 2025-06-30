CyberPRO
30 июня, 18:00

GTA 6 получит русский перевод. Rockstar ищет локализаторов

Алексей Буланов
GTA 6.
Фото Rockstar Games

На сайте Rockstar Games в разделе карьеры компания опубликовала список вакансий, связанных с подготовкой и продвижением локализации GTA 6 в разных регионах. Среди этих позиций указан переводчик на русский язык, что подтверждает: русская локализация точно будет. Впрочем, сомневаться в этом было странно — даже первый трейлер GTA 6 поддерживал русские субтитры, а Grand Theft Auto Online до сих пор получает обновления и записи в блоге разработчиков на русском.

