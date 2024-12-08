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Roblox не заблокируют? За него вступилась Мизулина

Евгения Воскресенская
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Фото соцсети Екатерины Мизулиной

Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России, высказалась по поводу требования запретить популярную игру Roblox, в которой дети часто становятся жертвами мошенников. Инициатива исходила от общественного движения «Здоровое Отечество».

Roblox. В России требуют запретить Roblox

Мизулина не нашла оснований для блокировки: по ее мнению, преступления совершаются с помощью разных игр и приложений, но это не повод блокировать их все. «Больше похоже на очередной хайп со стороны неких общественников», — отметила она.

Источник: TG-канал Екатерина Мизулина
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