В League of Legends появится управление с помощью WASD

Разработчики League of Legends решили обновить классическую схему управления, добавив альтернативный вариант — перемещение персонажа с помощью клавиш WASD. Это нововведение пока находится на стадии тестирования и будет внедряться поэтапно. Сначала систему опробуют на PBE-сервере, затем добавят в обычные режимы, и только после тщательной проверки она появится в рейтинговых матчах и киберспортивных соревнованиях. Помимо самого WASD-управления, разработчики улучшили интерфейс, добавив подсказки для сложных комбинаций клавиш. По их словам, эти изменения будут полезны всем игрокам, независимо от выбранного способа управления.