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19 августа 2025, 22:20

Riot реформирует соревновательный режим LoL. Под риском доходы и количество игроков

Алексей Буланов
League of Legends.
Фото League of Legends.

Разработчики League of Legends от компании Riot Games официально заявили о запуске масштабной кампании по противодействию нечестным игрокам. Речь идёт о борьбе с бустингом (когда сильный игрок играет за слабого для повышения его рейтинга) и смурфингом (создание опытным игроком нового аккаунта для игры против новичков). По словам представителя Riot Games, студия полностью осознаёт возможные негативные последствия этих мер и готова к ним:

«В течение многих лет игроки говорили, что мы никогда не пойдем на это, потому что слишком боимся сделать правильное для игры решение, если оно приведет к потере денег. Мы верим в будущее игры».

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