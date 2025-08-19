Riot реформирует соревновательный режим LoL. Под риском доходы и количество игроков

Разработчики League of Legends от компании Riot Games официально заявили о запуске масштабной кампании по противодействию нечестным игрокам. Речь идёт о борьбе с бустингом (когда сильный игрок играет за слабого для повышения его рейтинга) и смурфингом (создание опытным игроком нового аккаунта для игры против новичков). По словам представителя Riot Games, студия полностью осознаёт возможные негативные последствия этих мер и готова к ним:

«В течение многих лет игроки говорили, что мы никогда не пойдем на это, потому что слишком боимся сделать правильное для игры решение, если оно приведет к потере денег. Мы верим в будущее игры».