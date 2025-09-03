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Republic of Pirates выйдет на консолях 25 сентября 2025 года

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Вид на поселение из Republic of Pirates.
Фото Steam

Стратегия в пиратском сеттинге станет доступна на PS5 и Xbox Series спустя год после релиза на PC.

Проект от Crazy Goat Games предлагает заняться развитием поселения, которое может наращивать свою мощность, а затем создавать сильный флот для доминации в регионе. Republic of Pirates создана гибко, что позволяет использовать не только стратегию захвата, но и дипломатический путь, стараясь столкнуть противников между собой. В игре представлено восемь видов кораблей, более 100 стратегических ресурсов и множество декоративных и полезных предметов.

Во многом «Пиратская республика» напоминает знаменитую серию игр Anno, но с менее интересными квестами и сюжетом, хотя и с игровым процессом на высоком уровне.

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