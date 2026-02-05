CyberPRO
5 февраля, 00:15

Ремейк оригинального «Ведьмака» перенесли на 2028 год. В приоритете выпуск четвертой части

Алексей Буланов
Ведьмак 1.
Фото YouTube
Постер The Witcher 1.The Witcher 1 (Ведьмак 1) — обзор первой игры легендарной серии

Поклонникам саги о Ведьмаке придется запастись терпением. Разработка долгожданного ремейка первой игры «Ведьмак» официально сдвинута и теперь ожидается только в 2028 году. Как сообщается, студия Fool's Theory, отвечающая за проект, перераспределила часть ресурсов для помощи полякам из CD Projekt RED в работе над новой главной игрой серии — The Witcher 4, выход которой может состояться уже в конце 2027 года.

Внешность Цириллы в&nbsp;Ведьмаке 4.The Witcher 4: что известно о будущей игре?

