Ремейк оригинального «Ведьмака» перенесли на 2028 год. В приоритете выпуск четвертой части

Поклонникам саги о Ведьмаке придется запастись терпением. Разработка долгожданного ремейка первой игры «Ведьмак» официально сдвинута и теперь ожидается только в 2028 году. Как сообщается, студия Fool's Theory, отвечающая за проект, перераспределила часть ресурсов для помощи полякам из CD Projekt RED в работе над новой главной игрой серии — The Witcher 4, выход которой может состояться уже в конце 2027 года.