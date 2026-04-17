Ремейк Assassin's Creed Black Flag выйдет 9 июля 2026 года — инсайдерская информация

Insider Gaming отметила, что анонс ремейка планировался на 16 апреля, но Ubisoft перенесла презентацию на неделю.

Известно, что ремейк Assassin's Creed: Black Flag был сильно переработан. В ней появится большое количество нового контента.

Ubisoft официально подтвердила работу над ремейком Assassin's Creed 4: Black Flag в марте 2026 года. Также в студии подтвердили разработку сериала по Assassin's Creed. Его производством займется онлайн-кинотеатр Netflix.