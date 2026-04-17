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17 апреля, 10:30

Ремейк Assassin's Creed Black Flag выйдет 9 июля 2026 года — инсайдерская информация

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Assassins Creed Black Flag.
Фото YouTube

Insider Gaming отметила, что анонс ремейка планировался на 16 апреля, но Ubisoft перенесла презентацию на неделю.

Известно, что ремейк Assassin's Creed: Black Flag был сильно переработан. В ней появится большое количество нового контента.

Ubisoft официально подтвердила работу над ремейком Assassin's Creed 4: Black Flag в марте 2026 года. Также в студии подтвердили разработку сериала по Assassin's Creed. Его производством займется онлайн-кинотеатр Netflix.

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