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Ремастеры старых GTA обновили — графика стала лучше

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition получил крупный апдейт на консолях и ПК. Главное изменение — значительно улучшенное освещение, ранее присутствовавшее только на мобильных устройствах.

GTA. Исправленные ремастеры GTA появятся и на ПК

Тем, кто знаком с GTA: San Andreas только по оригинальной ПК-версии, оно может показаться необычным. Но на самом деле игра выглядела так на PlayStation 2, и многие считали, что при портировании часть атмосферы была утрачена. Впрочем, при желании новое освещение можно отключить в настройках.

Освещение до апдейта

Освещение после апдейта

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