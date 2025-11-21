Ремастер Assassins Creed Black Flag выйдет в конце марта 2026 года

Информация стала доступна инсайдеру из Insider Gaming — журналисты смогли найти дату релиза.

В презентации финансового отчета Ubisoft нашли информацию о релизах — там же фигурируют Rainbow Six Mobile, The Division: Resurgence и Prince of Persia: The Sands of Time и зашифрованная игра. Также компания отметила успехи франшизы Assassins Creed и, в частности, Assassins Creed Mirage.

Также рассказали о результатах The Division 2, Avatar: Frontiers of Pandora и общих финансовых результатах. Ремейк Assassins Creed IV: Black Flag предполагается, однако точной информации нет.