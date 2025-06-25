Релиз ремастера шутера Painkiller назначен на 9 октября

Стартовали предзаказы перезапуска игры, показали и новый официальный трейлер.

Разработчики раскрыли часть геймплея и костюмы для играбельных персонажей. Один из наборов «Железный крестовый поход» можно получить при оформлении предзаказа любого из изданий (Standard и Deluxe Edition). В него входит четыре вида костюмов для героев и шесть оформлений оружия.

Релиз перезапуска Painkiller состоится на PC, PS5 и Xbox Series. Ознакомится с трейлером к старту предзаказов можно ниже.