Релиз Outward 2 состоится летом 2026 года — начался набор бета-тестеров

Разработчики из студии Nine Dots Studio поделились свежим трейлером с открытием регистрации на проверку перед выходом.

Outward 2 — игра в жанре ролевого экшена с элементами выживания. Геймерам предстоит начать прохождение за искателя приключений, который отправляется исследовать фэнтезийный мир Аурайи.

Набор же бета-тестеров стал доступен в цифровом магазине Steam или на официальном сайте Nine Dots Studio. Ранее количество пользователей первой части Outward превысило 3 миллиона человек.