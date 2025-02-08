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8 февраля 2025, 16:20

GTA 6 выйдет осенью, но не на ПК

Евгения Воскресенская

Глава Take-Two Штраус Зельник подтвердил, что Grand Theft Auto 6 выйдет сначала на консолях. Однако о появлении на ПК не было сказано ни слова — вероятно, пройдет несколько месяцев, прежде чем GTA 6 доберется до компьютеров.

Заявление главы издательства для многих не стало сюрпризом: пятая часть, например, вышла на PS3 и Xbox 360 в сентябре 2013-го, а на ПК появилась только в апреле 2015-го.

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При этом Зельник отмечает, что успех серии не вскружил Take-Two голову: «Я всегда говорю, что самоуверенность — главный враг стабильного успеха. Поэтому мы остаемся начеку, внимательно следим за конкурентами и понимаем, что они тоже не сидят сложа руки».

Источник: tweaktown
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