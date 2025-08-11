Бета Battlefield 6 установила рекорд по онлайну в Steam

По данным SteamDB, бета-версия Battlefield 6 установила новый рекорд для тестовых версий в Steam, достигнув 521 тысячи одновременных игроков. Это превысило предыдущее достижение (463 тысячи), принадлежавшее бете Monster Hunter Wilds.

Благодаря такому результату игра вошла в топ-25 самых популярных проектов в истории Steam по пиковому онлайну. Важно учитывать, что статистика Steam охватывает только часть аудитории: игра также доступна на PlayStation, Xbox и через EA App на ПК.