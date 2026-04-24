Регион, вдохновленный славянской мифологией, — Снежная появится в Genshin Impact 12 августа

Снежная станет ключевым регионом для развития глобального сюжета, начатого в 2020 году. Здесь раскроют тайны шести Сердец Бога и истинные цели Ледяной Царицы.

Фанаты Genshin Impact знают, что королевства Тейвата вдохновлены реальными культурами. Снежная основана на России и славянском фольклоре с симфонической классикой в музыке.

Визуальная составляющая Genshin Impact улучшится за счет повышения качества эффектов персонажей и кинематографических сцен. Возможная причина отказа от PS4-версии — доработка графики.