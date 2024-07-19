Разработчики «Смуты» получили еще 100 миллионов рублей на развитие игры

Студия Cyberia Nova, разработчик «Смуты», получила до 100 миллионов рублей от Института развития интернета. Эта сумма будет потрачена на развитие дополнения «Смутное время» — теперь помимо экскурсии по Москве XVII века игроки получат такие же экскурсии по Нижнему Новгороду и Ярославлю.

Появятся ли у «Смуты» не только образовательные, но и игровые дополнения — покажет время. В VK Play сообщили, что игра продается «лучше ожиданий».