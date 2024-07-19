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Сегодня, 17:55

Разработчики «Смуты» получили еще 100 миллионов рублей на развитие игры

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Cyberia Nova

Студия Cyberia Nova, разработчик «Смуты», получила до 100 миллионов рублей от Института развития интернета. Эта сумма будет потрачена на развитие дополнения «Смутное время» — теперь помимо экскурсии по Москве XVII века игроки получат такие же экскурсии по Нижнему Новгороду и Ярославлю.

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Появятся ли у «Смуты» не только образовательные, но и игровые дополнения — покажет время. В VK Play сообщили, что игра продается «лучше ожиданий».

Источник: Коммерсантъ
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