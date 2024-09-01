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Сегодня, 14:30

Сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 переписывали 6 раз чтобы не обидеть россиян

Богдан Виноградов
Корреспондент
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В GSC заявили, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет «откровенной агрессии» в адрес России. По словам разработчиков, вместо этого они стремились «показать свою страну и культуру с мирной точки зрения, избегая любых конфликтных тонов».

Профессор Герман в S.T.A.L.K.E.R. 2. Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали важного сюжетного персонажа

Как это возможно в шутере из серии, где одним из самых распространенных видов противников были украинские солдаты, не сообщается. Так или иначе, чтобы никого не обидеть, студия переписывала сюжет игры шесть раз подряд.

Источник: overclockers.ru
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