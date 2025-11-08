Разработчики Rewilders: The Lost Spring анонсировали старт плейтеста игры

Роглайт-экшен был показан летом — сейчас вышел геймплейный трейлер с обзором локаций и сражений.

Плейтест Rewilders: The Lost Spring пройдет с 12 по 19 ноября, заявки принимаются на странице цифрового магазина Steam. В процессе геймерам предстоит узнать историю девушки Аби, что путешествует в поисках членов семьи — это будет сопровождаться восстановлением заряженной природы.

Rewilders: The Lost Spring выйдет в раннем доступе в 2026 году на PC и консоли. Геймплейный трейлер игры можно посмотреть ниже.