Разработчики Hamster Kombat: новости о листинге через 24 часа — фейк

Официальный телеграм Hamster Kombat опроверг данные о скором листинге хомячьей монеты.

«Уважаемые руководители, это напоминание о необходимости сохранять бдительность: всегда проверяйте свои источники и доверяйте только информации, поступающей с официальных каналов Hamster Kombat», — рассказали разработчики игры в Telegram-канале кликера.

Ранее в Сети всплыла информация, что создатели Хомяка настоятельно рекомендуют игрокам привязать к Hamster Kombat свои кошельки, ведь через 24 часа их ждет какой-то «приятный сюрприз».