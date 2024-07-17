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Разработчики Hamster Kombat: новости о листинге через 24 часа — фейк

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hamster Kombat.

Официальный телеграм Hamster Kombat опроверг данные о скором листинге хомячьей монеты.

«Уважаемые руководители, это напоминание о необходимости сохранять бдительность: всегда проверяйте свои источники и доверяйте только информации, поступающей с официальных каналов Hamster Kombat», — рассказали разработчики игры в Telegram-канале кликера.

Hamster Kombat. Листинг уже завтра? Игроков в Hamster Kombat просят срочно привязать кошельки

Ранее в Сети всплыла информация, что создатели Хомяка настоятельно рекомендуют игрокам привязать к Hamster Kombat свои кошельки, ведь через 24 часа их ждет какой-то «приятный сюрприз».

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