Разработчики Европы выступили против петиции о сохранении старых игр

Ассоциация игровых разработчиков и издателей в Европе не поддержала инициативу Stop Killing Games. Петицию уже подписали больше миллиона человек.

Проект закона в Европейскую комиссию направлен на то, чтобы скорректировать взаимоотношения между игроками, разработчиками и издателями.

Предполагается, что компании больше не смогут безнаказанно закрывать онлайн-игры, особенно те, за которые геймеры заплатили. Video Games Europe заявили, что корректировки в законе повлияют на затраты и сделают выпуск таких видеоигр невыгодным.

Инициатива была запущена после того, как Ubisoft отключила серверы The Crew. Автором петиции Stop Killing Games выступил YouTube-блогер Росс Скотт.