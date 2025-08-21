Battlefield 6 получит обновления на основе отзывов игроков

Разработчики объявили о внесении изменений в стрельбу и передвижение, основываясь на отзывах игроков.

Стрельба в игре станет более предсказуемой и приятной для игроков. Разработчики планируют изменить отдачу и поведение одиночных выстрелов для всех видов оружия. Это позволит подчеркнуть уникальность каждого ствола и более четко разграничить их по эффективности на разных дистанциях.

Также будут внесены изменения, которые будут поощрять игроков за контролируемую стрельбу одиночными выстрелами и короткими очередями. Это сделает Battlefield 6 более ориентированной на точность и мастерство владения оружием.

Филатов Руслан