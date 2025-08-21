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21 августа 2025, 23:00

Battlefield 6 получит обновления на основе отзывов игроков

Battlefield 6.
Фото Activision

Разработчики объявили о внесении изменений в стрельбу и передвижение, основываясь на отзывах игроков.

Стрельба в игре станет более предсказуемой и приятной для игроков. Разработчики планируют изменить отдачу и поведение одиночных выстрелов для всех видов оружия. Это позволит подчеркнуть уникальность каждого ствола и более четко разграничить их по эффективности на разных дистанциях.

Также будут внесены изменения, которые будут поощрять игроков за контролируемую стрельбу одиночными выстрелами и короткими очередями. Это сделает Battlefield 6 более ориентированной на точность и мастерство владения оружием.

Филатов Руслан

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