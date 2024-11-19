Размер первого патча для S.T.A.L.K.E.R. 2 на Xbox удивил всех

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 на Xbox вышел огромный патч, который по размеру почти не уступает самому шутеру. 13 ноября открылся доступ к предварительной загрузке игры — для этого требовалось 146 гигабайт. Для сравнения: первый патч весит 139 гигабайт.

Теперь многие геймеры вынуждены скачивать файлы заново, чтобы поиграть в шутер сразу после релиза. S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля выйдет 20 ноября в 19:00 по Москве на PC, Xbox Series X и S, а также в Game Pass.