Раздача в Epic Games Store в самом разгаре: Dredge стала бесплатной для всех

В Epic Games Store продолжается аукцион невиданной щедрости: уже не первая по счету игра становится бесплатной ровно на сутки. Сегодня выбор магазина пал на Dredge — необычный симулятор рыбалки в сочетании с хоррором. Стоит заметить, что игра недоступна в нашем регионе, так что желающим все-таки получить ее придется обходить ограничения.

Успевайте воспользоваться акцией, которая продлится до 7 часов вечера следующего дня. И оставайтесь на связи, ведь завтра мы поделимся информацией о новой игре — по слухам, ей может оказаться Mafia II: Definitive Edition.