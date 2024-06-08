Рассрочка на игры в России не за горами? В бразильском PS Store она уже появилась
Бразильский PS Store предлагает услугу рассрочки при покупке игр. Сообщается, что полную стоимость игры можно разделить на срок вплоть до четырех месяцев.
И хотя подобные системы давно предлагаются российскими сетевыми магазинами, в крупных виртуальных сторах нашего региона пока ничего подобного не встречалось. Но, возможно, у нас это впереди.
Появится ли рассрочка в PS Store других стран помимо Бразилии, пока неизвестно.
Источник: gamespot.com
Новости