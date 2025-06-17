На VK Play началась масштабная распродажа стратегий со скидками до 85%

На VK Play началась большая распродажа стратегий — многие игры жанра сейчас можно купить со скидками до 85%. В подборке есть как классические проекты, так и свежие релизы: тактические сражения, космические экспансии и масштабные экономические симуляторы.

Night is Coming, King's Bounty 2: Duke's Edition, Tenebris: Terra Incognita, «Космические рейнджеры HD: A War Apart», «Спарта 2035», Twilight Wars и многие другие проекты можно приобрести в рамках акции, которая продлится до 22 июня.