17 июня 2025, 14:31

На VK Play началась масштабная распродажа стратегий со скидками до 85%

Алексей Буланов
Night is Coming.
Фото VK Play

На VK Play началась большая распродажа стратегий — многие игры жанра сейчас можно купить со скидками до 85%. В подборке есть как классические проекты, так и свежие релизы: тактические сражения, космические экспансии и масштабные экономические симуляторы.

Night is Coming, King's Bounty 2: Duke's Edition, Tenebris: Terra Incognita, «Космические рейнджеры HD: A War Apart», «Спарта 2035», Twilight Wars и многие другие проекты можно приобрести в рамках акции, которая продлится до 22 июня.

В Clair Obscur: Expedition 33 появилась возможность играть в кооперативе

Stellar Blade 2 уже находится в разработке, однако релиз состоится не ранее 2027 года

Takayama

