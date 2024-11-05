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Сегодня, 17:10

Раскрыты первые подробности Resident Evil 9

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появилась свежая порция слухов о Resident Evil 9, якобы исходящих от тестировщиков находящейся в разработке игры. Если им верить, то главными героями станут Джилл Валентайн и заматеревший Леон Кеннеди. Появятся и Крис Редфилд с Барри Бертоном — правда, на вторых ролях.

Им всем придется отправиться на таинственный остров, где находится фабрика по производству биологического оружия — именно там была создана Эвелина из Resident Evil 7.

Resident Evil: Village. Раскрыта дата выхода Resident Evil 9

На этом острове найдется место самым разным локациям — от складов и лабораторий до лесов и пещер. Главным злодеем выступит некий Саймон. Игра должна выйти в 2025 году, но инсайдер допускает, что ее перенесут на 2026.

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