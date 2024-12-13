Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 17:22

Раскрыта судьба Геральта в «Ведьмаке 4»

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото CD Projekt Red

Первый трейлер «Ведьмака 4» никого не оставил равнодушным: часть фанатов осталась разочарована выбором главной героини, другая, напротив, нашла Цири достойной преемницей Геральта.

Внимательные зрители могли заметить, что в ролике прозвучал голос Дага Кокла — актера, сыгравшего Геральта в предыдущих частях. Фанаты решили, что это намек на возвращение легендарного героя.

Ведьмак 4. Почему Цири, а не Геральт? Авторы «Ведьмака 4» объяснили выбор главного героя

Сейчас это предположение подтвердилось: в CD Projekt Red заявили, что Геральт действительно появится в новой части, однако не стали раскрывать подробностей его возвращения.

Пока остается только гадать, можно ли будет сыграть за него хотя бы в одной из миссий, или он предстанет исключительно в роли NPC. Кажется вполне вероятным, что авторы сами не знают наверняка, ведь игра находится на раннем этапе разработки.

Источник: Чемп.PLAY
Читайте также
В Москве вынесли приговор фигурантам дела о хищениях при постройке бункеров
Индиец Гукеш стал новым чемпионом мира по шахматам
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
Песков назвал поражение энергообъектов Украины ответом на удары ATACMS по Таганрогу
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
Гуменник победил на Кубке Содружества в Минске
Популярное видео
Минаков vs Кевин Джонсон / Папин vs Харди / Кузьмин vs Адебайо: прямой эфир
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Почему Цири, а не Геральт? Авторы «Ведьмака 4» объяснили выбор главного героя

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости