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Ранний доступ шутера Jump Space получил восторженные отзывы игроков

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер футуристического шутера Jump Space.
Фото Steam

Проект в футуристическом стиле можно опробовать с 19 сентября 2025 года на PC и Xbox Series.

Сейчас Jump Space имеет более 2-х тысяч отзывов в Steam — все они в основном положительные, что дает шутеру 90% рейтинга. Проект доступен для покупки и в российском цифровом магазине — цена составляет 710 рублей.

Keepsake Games рассчитывают, что игра пробудет в раннем доступе не менее пяти месяцев и более — компания хочет учесть и внести максимальное количество исправлений перед полноценным выходом.

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