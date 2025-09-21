Ранний доступ шутера Jump Space получил восторженные отзывы игроков

Проект в футуристическом стиле можно опробовать с 19 сентября 2025 года на PC и Xbox Series.

Сейчас Jump Space имеет более 2-х тысяч отзывов в Steam — все они в основном положительные, что дает шутеру 90% рейтинга. Проект доступен для покупки и в российском цифровом магазине — цена составляет 710 рублей.

Keepsake Games рассчитывают, что игра пробудет в раннем доступе не менее пяти месяцев и более — компания хочет учесть и внести максимальное количество исправлений перед полноценным выходом.