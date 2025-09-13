CyberPRO
Видеоигры
Уведомления
Главная
CyberPRO
Видеоигры

13 сентября 2025, 23:35

В R.E.P.O. грядет масштабное обновление. Новые механики в нашумевшем хорроре

Алексей Буланов
R.E.P.O.
Фото Steam

Разработчики кооперативного экшена R.E.P.O. официально анонсировали ключевую особенность грядущего Monster Update, выход которого намечен на 30 октября. Этой долгожданной новинкой станет совершенно новая механика — активное посмертное наблюдение. После гибели игроки не будут оставаться пассивными зрителями. Им представится уникальная возможность взять под контроль собственную голову, чтобы продолжать взаимодействие с выжившими членами команды. Это открывает абсолютно новые горизонты для тактического планирования и координации действий в режиме реального времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Польша рассекретит все поставки оружия Украине с 2022 года и проверит утечки
Крупные российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам
Кабовердцы поставили Месси шишку на лбу, а потом выстроились к нему за фото и автографами. Что происходит с Лионелем Месси на ЧМ-2026
Пошел в магазин и не вернулся. Вратарь сборной Украины по хоккею Захарченко подпал под мобилизацию ВСУ
ФИФА отменила красную карточку Балогуна после звонка из Белого дома
Что произошло за неделю с 29 июня по 5 июля. Главное
Популярное видео
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Том Хендерсон заявил о возможном переносе релиза GTA 6 на октябрь 2026 года

В GTA 6 будет представлена новая система преступлений. Игра унаследует опыт Red Dead Redemption 2

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости