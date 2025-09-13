В R.E.P.O. грядет масштабное обновление. Новые механики в нашумевшем хорроре

Разработчики кооперативного экшена R.E.P.O. официально анонсировали ключевую особенность грядущего Monster Update, выход которого намечен на 30 октября. Этой долгожданной новинкой станет совершенно новая механика — активное посмертное наблюдение. После гибели игроки не будут оставаться пассивными зрителями. Им представится уникальная возможность взять под контроль собственную голову, чтобы продолжать взаимодействие с выжившими членами команды. Это открывает абсолютно новые горизонты для тактического планирования и координации действий в режиме реального времени.