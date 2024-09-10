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10 сентября, 23:45

Проще собрать ПК? PS5 Pro в России уже продают за 100 тысяч рублей

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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PS5 Pro.

Российские магазины открыли предзаказы на PS5 Pro. Так, на сайте videoigr.net уже можно предзаказать новую консоль за ... 100 тысяч рублей. При том, что рекомендованная производителем цена на PS5 Pro составляет 800 евро.

Стоимость PS5 Pro в магазине Видеоигр.нет.

Правда, магазин предупредил, что цена консоли может измениться в ноябре — стать больше или наоборот меньше. Но пока за 100 тысяч рублей вы получите PS5 Pro с SSD-накопителем на 2 терабайта, без дисковода и вертикальной подставки.

Ожидается, что PS5 Pro поступит в российские магазины 15 ноября. Мировой релиз консоли запланирован на 7 ноября.

PS5 Pro. PS5 Pro не удивила, но и не расстроила
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