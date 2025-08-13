Ubisoft сообщили о намерении вернуться к противостоянию ассасинов и тамплиеров в серии игр Assassin's Creed

Ubisoft хотят вернуться к давнему противостоянию ассасинов и тамплиеров в серии игр Assassin's Creed.

В последней части Assassin's Creed: Shadows был сделан упор на знакомство с новыми персонажами, нежели на основном конфликте. Однако разработчики обещают углубиться в будущих проектах серии в противостояние ассасинов и тамплиеров.

Ubisoft уже начала активно развивать конфликт. Недавно компания интегрировала в официальную сюжетную линию Assassin's Creed историю, которая была создана в рамках специального выпуска популярного шоу по Dungeons and Dragons — Critical Role. Это был разовый эпизод D and D.

Филатов Руслан