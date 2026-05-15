Продажи Subnautica 2 превысили 2 миллиона копий через 12 часов после выхода в ранний доступ

Общий тираж подводного выживания Subnautica 2 превысил 2 миллиона копий — первый миллион был продан за час. Subnautica 2 находится в раннем доступе на PC (Steam и EGS) и Xbox Series.

Ранее в Steam она получила «очень положительный» рейтинг и собрала более 467 тысяч одновременных игроков. Сообщается, что пик активности на всех платформах достиг отметки 651 тыс человек.

Разработчики планируют, что ранний доступ продлится около двух лет — игра будет получать постоянные обновления и фиксы, в том числе влияющие на баланс. Планируют добавлять новые биомы, сюжетный контент и прогрессию.