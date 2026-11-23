Стартовые продажи GTA 6 в несколько раз превзошли результат GTA 5
Продажи Grand Theft Auto VI за первые сутки оценили в 3,79 миллиарда долларов. Об этом Take-Two и Rockstar Games сообщили 20 ноября, назвав результат крупнейшим запуском в истории индустрии развлечений.
Показатель отражает стоимость розничных продаж игры покупателям. В него включены предварительные заказы, оформленные до выхода GTA VI.
Новая часть значительно превзошла стартовые результаты предшественниц. Для сравнения приведены суммы, о которых компании сообщали после выхода каждой игры.
|Игра
|Продажи за первые сутки
|GTA IV
|Около 310 миллионов долларов
|GTA V
|Более 800 миллионов долларов
|GTA VI
|3,79 миллиарда долларов
GTA VI вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Ранее мы рассказывали о 99 баллах на Metacritic по итогам первых рецензий.
Новости