Стартовые продажи GTA 6 в несколько раз превзошли результат GTA 5

Продажи Grand Theft Auto VI за первые сутки оценили в 3,79 миллиарда долларов. Об этом Take-Two и Rockstar Games сообщили 20 ноября, назвав результат крупнейшим запуском в истории индустрии развлечений.

Показатель отражает стоимость розничных продаж игры покупателям. В него включены предварительные заказы, оформленные до выхода GTA VI.

Новая часть значительно превзошла стартовые результаты предшественниц. Для сравнения приведены суммы, о которых компании сообщали после выхода каждой игры.

Игра Продажи за первые сутки GTA IV Около 310 миллионов долларов GTA V Более 800 миллионов долларов GTA VI 3,79 миллиарда долларов

GTA VI вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Ранее мы рассказывали о 99 баллах на Metacritic по итогам первых рецензий.