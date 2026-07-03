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3 июля, 16:00

Продажи Cyberpunk 2077 превысили 40 миллионов копий

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Cyberpunk 2077 Ultimate Edition.
Фото Яндекс.Маркет

CD Projekt RED сообщила, что общие продажи Cyberpunk 2077 превысили 40 миллионов копий — в это число входят продажи как самой игры, так и «Полного издания».

Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года и получила критику из-за проблем с оптимизацией, особенно на консолях, но со временем проект получил множество патчей. За пять с половиной лет продажи достигли 40 миллионов копий.

В ноябре 2024 года продажи Cyberpunk 2077 достигли 30 миллионов копий, увеличившись на 5 миллионов через год. За полгода после этого продажи выросли еще на 5 миллионов, достигнув 40 миллионов. Это свидетельствует о заметном ускорении темпов продаж игры.

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