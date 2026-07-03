Продажи Cyberpunk 2077 превысили 40 миллионов копий

CD Projekt RED сообщила, что общие продажи Cyberpunk 2077 превысили 40 миллионов копий — в это число входят продажи как самой игры, так и «Полного издания».

Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года и получила критику из-за проблем с оптимизацией, особенно на консолях, но со временем проект получил множество патчей. За пять с половиной лет продажи достигли 40 миллионов копий.

В ноябре 2024 года продажи Cyberpunk 2077 достигли 30 миллионов копий, увеличившись на 5 миллионов через год. За полгода после этого продажи выросли еще на 5 миллионов, достигнув 40 миллионов. Это свидетельствует о заметном ускорении темпов продаж игры.