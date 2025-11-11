CyberPRO
11 ноября, 19:00

Приключенческую Mixtape — отложили, игра выйдет в 2026 году

Кирилл Вдовин
Персонажи Mixtape.
Фото Steam

Студия Beethoven & Dinosaur решила доработать проект и исправить баги, чтобы получить больший отклик от фанатов.

Mixtape — расскажет историю трех друзей, что отправляются в последнее путешествие перед расставанием. Во время поездки на вечеринку они заново переживут самые яркие моменты своей жизни. При создании Beethoven & Dinosaur вдохновлялись фильмами о взрослении и становлении личности в стиле Джона Хьюза, что повлияло на выбор саундтрека к приключению.

Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

