Приключенческий экшен Senua's Saga Hellblade 2 выйдет на PlayStation 5

Релиз консольной версии назначен на 12 августа, вместе с ней игра станет совместима с Steam Deck, а версия для Xbox Series и PC получит бесплатное обновление.

Enhanced-версия получит режим производительности, который будет поддерживать 60 FPS, улучшенный фоторежим, чтобы снимать красивые ролики в игре, и новый игровой тип — Dark Rot Challenge. Он предполагает, что разложение плоти будет увеличиваться вплоть до необходимости рестарта прохождения.

Предзаказ консольной версии уже доступен, его обладатели получат доступ к приложению на консоли, чтобы слушать саундтрек Hellblade 2. Релизный трейлер можно посмотреть ниже.