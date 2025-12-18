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Президент ФКС Москвы Максим Флёр: «Наши разработчики очень изобретательны, они находят способы привлечения капитала на внутреннем рынке»

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Максим Флёр.
Фото ФКС Москвы

Президент ФКС Москвы Максим Флёр рассказал о сложностях разработки проектов отечественными игроделами в эксклюзивном интервью «СЭ».

Максим Флёр.«Очень хочется видеть больше российских игр и разработчиков, вовлеченных в киберспорт». Интервью с президентом ФКС Москвы Максимом Флёром

«Негативно влияет ограничение доступа иностранного капитала в российские проекты. Но при этом наши разработчики, из-за того, что они очень изобретательны, находят различные способы привлечения капитала на внутреннем рынке. Надо понимать, что и государство, и город очень сильно помогают. Есть грантовая поддержка, различные акселераторы, например, недавно запущенный хаб Агентства Креативных Индустрий»

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