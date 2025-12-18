Президент ФКС Москвы Максим Флёр: «Наши разработчики очень изобретательны, они находят способы привлечения капитала на внутреннем рынке»

Президент ФКС Москвы Максим Флёр рассказал о сложностях разработки проектов отечественными игроделами в эксклюзивном интервью «СЭ».

«Негативно влияет ограничение доступа иностранного капитала в российские проекты. Но при этом наши разработчики, из-за того, что они очень изобретательны, находят различные способы привлечения капитала на внутреннем рынке. Надо понимать, что и государство, и город очень сильно помогают. Есть грантовая поддержка, различные акселераторы, например, недавно запущенный хаб Агентства Креативных Индустрий»