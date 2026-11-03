Российская игра «Алёнкины истории» победила на Премии RuStore 2026 в номинации «Игра на каждый день»

Российская мобильная игра «Алёнкины истории» от студии «Наши игры», входящей в группу компаний Astrum Entertainment, стала победителем Премии RuStore 2026 в номинации «Игра на каждый день». Церемония награждения состоялась 2 ноября в Москве.

Проект вышел в 2026 году и, по данным разработчиков, набрал 3,5 млн установок на всех платформах. Ежемесячная аудитория игры превышает 1,37 млн пользователей.

«Мы очень рады, что наша история нашла отклик у игроков, особенно у женской аудитории. В игре нам хотелось сохранить дух знакомых сказок, но посмотреть на них современно — добавить юмор, романтику, неожиданные повороты и героев, которые знакомы с детства. Для команды эта награда особенно ценна, потому что она показывает, что такой формат действительно интересен аудитории Руководитель направления маркетинга проекта Алёна Петряшева

«Алёнкины истории» представляют собой казуальную игру в жанре мёрдж-2, в которой пользователи объединяют предметы и выполняют задания по мотивам русских сказок. По сюжету главная героиня Алёнка пытается спасти брата Иванушку, превратившегося в козлёнка, и восстановить семейный бизнес. При этом сказочный мир адаптирован под современные реалии: Избушка на курьих ножках использует биометрию, а Кощей хранит богатства в банкоматах.

Для студии «Наши игры» награда стала второй подряд на Премии RuStore. В 2025 году ее головоломка «Мир домовят» победила в номинации «Семейный хит».

«Алёнкины истории» доступны на мобильных устройствах в RuStore, Google Play и App Store.