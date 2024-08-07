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Сегодня, 21:50

Появился новый способ пополнения Steam в России с комиссией в 8%

Богдан Виноградов
Корреспондент
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В платежном сервисе ЮMoney появилась возможность пополнить кошелек Steam в рублях из России и других стран СНГ. Отправить можно сумму от 25 до 80 000 рублей, а комиссия составит 8%.

Создатель Steam Гейб Ньюэлл. Как положить деньги на кошелек в Steam через мобильного оператора МТС

Учитывая, что возможность пополнить Steam появляется у большего количества платежных операторов, российским геймерам становится все проще пользоваться своими старыми аккаунтами, не прибегая к смене региона. Впрочем, проблему блокировок некоторых игр для России это все еще не решает.

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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