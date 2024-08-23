Листинг в Hamster Kombat может состояться уже в сентябре

Листинг в Hamster Kombat могут провести 4 сентября. Дата мероприятия уже неоднократно переносилась — в Сети высказывались предположения, что ранний листинг просто-напросто невыгоден разработчикам.

Пока трудно сказать, стоит ли возлагать большие надежды на данный срок. Возможно, в этот раз создатели «Хомяка» все-таки поторопятся — им в любом случае придется считаться с массовым оттоком потерявших терпение игроков.

По слухам, 28 августа в Hamster Kombat ожидается масштабное обновление. Привлечет ли оно внимание ушедших пользователей, покажет время.