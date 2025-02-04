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Постаревший Тревор засветился в новом трейлере GTA 6, но не все так просто

Евгения Воскресенская
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Фанаты долго ждали второй трейлер GTA 6. И не дождались — зато выпустили альтернативную версию, в которой возвращаются старые персонажи Rockstar.

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Среди них и Тревор — полюбившийся многим и ныне поседевший бандит из GTA 5. Авторы YouTube-канала Screen Culture взяли оригинальный трейлер и добавили в него эффектные кадры, сделанные с помощью нейросетей.

Получилось, надо признать, на любителя — лицам часто не хватает четкости, да и некоторые персонажи узнаются с трудом.

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