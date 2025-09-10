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10 сентября 2025, 21:23

Дополнение POSTAL: Brain Damaged — These Sunny Daze получило положительные отзывы в Steam

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер с POSTAL: Brain Damaged.
Фото VGTimes

Выход патча в цифровом магазине состоялся 9 сентября — в треш-шутер добавили «пляжный» контент.

Средний рейтинг новинки составил 77 процентов на основе 90 обзоров. Главным достоинством дополнения оказалось то, что разработчики смогли сохранить атмосферу оригинала — это помогло получить свежий опыт для фанатов серии. При этом же среди недостатков привычные проблемы с оптимизацией, дизайном уровней и новым оружием.

Postal: Brain Damaged — шутер спин-офф от первого лица, который вышел в 2022 году. Разработкой занималась студия Hyperstrange.

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