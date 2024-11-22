Популярный российский стример лишился канала на Twitch за шутки про украинцев в S.T.A.L.K.E.R. 2

Мэддисона забанили на Twitch сразу после стрима по S.T.A.L.K.E.R. 2. Во время трансляции популярный российский стример в издевательской манере пошутил над украинцами. Администрация платформы посчитала, что он перегнул палку.

«Забанили и забанили. Для меня это лишь очередной повод подумать о том, чего стоят все эти мнимые свободы», — прокомментировал ситуацию Мэддисон в своем Telegram-канале. Впрочем, стример уже анонсировал переход на сервис Kick в декабре, так что без работы он точно не останется.