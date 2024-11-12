Попрощайтесь с GeForce Experience — его заменит новое приложение

Новое приложение NVIDIA App вышло из бета-тестирования и заменило привычное множеству геймеров GeForce Experience. Это значит, что при обновлении драйверов будет предлагаться установка именно NVIDIA App.

В него входит немало новых функций — возврат к старым версиям драйверов, запись игрового видео в разрешении 4К и при 120 FPS, фирменные фильтры RTX на основе искусственного интеллекта. В будущем этот список будет расширяться.