Пополнить турецкий PSN из России стало еще проще

Российским владельцам консолей PlayStation не позавидуешь — официально у них нет возможности покупать новые игры.

Теперь же их жизнь стала немного проще. В российских маркетплейсах стали появляться коды для пополнения баланса турецких аккаунтов PSN, которыми пользуются многие геймеры из России.

Больше возиться с виртуальными картами больше не придется. Правда, некоторые пользователи остались недовольны переплатой в соотношении с курсом лиры.