Игроки встретили GTA 6 гораздо прохладнее критиков после ее выхода

Grand Theft Auto VI получила неоднозначные пользовательские оценки на Metacritic после релиза 19 ноября. Рейтинг игры опускался до 4,9 балла из 10, однако к утру 21 ноября показатель версии для PlayStation 5 поднялся до 5,5 после более 34 тысяч оценок.

Среди претензий встречаются ограничение частоты кадров, медленное начало и технические ошибки. Часть пользователей также недовольна бытовыми эпизодами и тем, какое место в истории занимают отношения главных героев. При этом на странице встречаются минимальные оценки без подробного объяснения.

Показатель профессиональных рецензий значительно выше: 99 баллов из 100 на основе 152 обзоров. Пользовательский рейтинг рассчитывается отдельно и не влияет на этот результат.

Для публикации оценки на Metacritic не требуется подтверждать покупку игры. Поэтому установить, какая доля отзывов принадлежит действительно игравшим пользователям, по открытой статистике нельзя.