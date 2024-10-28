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Сегодня, 15:15

Полезнее спорта? Ученые рассказали о том, как игры делают умнее

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Новое исследование доказывает, что видеоигры помогают мозгу стареть медленнее. Сравнение результатов более чем тысячи респондентов показало, что те, кто регулярно играет в игры вроде Minecraft, FIFA и Grand Theft Auto, демонстрируют такие же результаты в тестах на концентрацию и решение проблем, как у неиграющих респондентов, чей возраст ниже почти на 14 лет.

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Для этого достаточно пяти часов игры в неделю — те, кто играет меньше, «молодеют» всего на 5,2 года. А вот физическая активность не оказывает никакого влияния в рамках теста. Впрочем, те, кто все-таки занимается спортом, менее склонны страдать депрессией и тревожностью.

Источник: telegraph.co.uk
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