Подросток украл у учительницы 200 тысяч рублей и потратил их на Counter-Strike 2

Школьник из Коломны пошел на преступление ради скинов в Counter-Strike 2. Денег у подростка не было, поэтому он решил «позаимствовать» их у учительницы биологии в своей школе — правда, не поставив преподавательницу в известность.

Школьник расспрашивал ее о дате рождения и любимых числах, чтобы подобрать пин-код от банковской карты. В конце концов ему это удалось — за 3 месяца предприимчивый молодой человек сделал 8 переводов на общую сумму 200 тысяч рублей.

Позже учительница обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Сообщается, что на школьника завели уголовное дело.