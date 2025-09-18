Steam перестанет поддерживать Windows 10 c января 2026 года. Пока речь только о 32-битной версии

Steam прекращает поддержку всех 32-битных версий Windows с 1 января 2026 года. Это касается и 32-битной Windows 10. Причина — устаревшие компоненты ОС, которые мешают дальнейшему развитию клиента. После этой даты программа на таких системах не будет обновляться, и техподдержка не сможет помогать с проблемами. Решение затронет лишь крайне малую долю пользователей (0,01%). Valve советует всем перейти на 64-битную Windows. Это не повлияет на запуск старых 32-битных игр — они будут работать на 64-битной системе.