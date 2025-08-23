Платформер Million Depth от Cyber Space Biotope выйдет 12 ноября

Японская студия и студия-издатель Playism объявили, что стратегический сайдскроллерный платформер выйдет на РС — в сентябре будет доступна демоверсия.

В демо включат один из трех возможных сюжетных маршрутов, а прогресс прохождения можно будет перенести в релизную версию Million Depth.

Игроки будут сталкиваться с постоянно меняющимся миром, который будет зависеть от принимаемых решений — в процессе предстоит разобраться в секретах и истории подземелья. Свежий трейлер можно посмотреть ниже.

